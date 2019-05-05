靠攏賴清德？潘孟安現身簽書會 熱情擁抱互稱好兄弟

2019-05-05 19:27

〔記者李立法／屏東報導〕屏東縣長潘孟安下午現身賴清德在慈鳳宮的簽書會場，還主動給予熱情擁抱，讓賴清德十分感動，兩人甚至以「好兄弟」互稱，外界不禁好奇潘孟安在蔡英文與賴清德之間是否已作了選擇，潘孟安強調，於情於理他都要來捧場，他支持蔡英文和賴清德的態度沒有改變。

潘孟安說，賴清德在行政院長任內，對屏東縣所提出的醫療及交通建設都十分幫忙，他和賴也曾經是立法院的老戰友，賴清德到屏東辦簽書會，他於情於理都要來祝福好兄弟「順利成功」，總統蔡英文是屏東的女兒，對屏東的建設相當支持，蔡和賴都是他敬重和感謝的人。

賴清德則說，他和潘孟安是立院多年同事，也是好兄弟，台南震災期間，屏東縣提供台南許多協助，慈鳳宮和東隆宮熱心捐款救災，他感恩在心，屏東是農業大縣，如果有機會當選總統，他一定會推動有利於農民的政策。

出席賴清德簽書會的屏東在地綠營民代還包括立委鍾佳濱、縣議員李世斌、陳明達及台聯黨縣議員潘長成等，現場並湧進數百名支持者為賴加油打氣。

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