與蘇貞昌熱線 賴清德：初選不影響感情

2019-05-03 19:30

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨總統初選持續進行，行政院長蘇貞昌今（3日）指出，前天賴清德有打電話給他，聊了30幾分鐘。賴清德下午參加活動後受訪表示，跟蘇貞昌本來就是老戰友，大家關係本來就很好，彼此之間也常常通電話，沒什麼特別的目的。初選之後知道他目前所在位置困難，所以比較少通電話是事實，但沒有影響兩人之間的感情。

民進黨2020總統初選卡關，行政院長蘇貞昌今天被媒體問到，賴清德日前說「會以2008年黨內初選廝殺為戒，不會犯蘇貞昌當年犯的毛病」，讓蘇貞昌躺著也中槍。對此，蘇貞昌今天自曝兩人在前天（1日）有通電話，「我們聊了30幾分鐘，我讓他講了很多心裡的話，他還特別謝謝我給他很多提點」。

賴清德今天參加TeSA亞太品牌商務加速器咖啡交流會，會後受訪指出，大家都是好朋友，無所不談，因為他和蘇貞昌過去常常見面，也常常通電話，初選之後知道他目前所在位置困難，所以比較少通電話是事實，但沒有影響兩人之間的感情。

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