賴清德自爆 協調時當面這樣對蔡英文說...

2019-05-03 09:49

〔記者蘇芳禾／台北報導〕在民進黨內總統初選中挑戰蔡英文總統的賴清德，今天在廣播節目中表示，他在協調時，當面對蔡英文說，立委補選只是止血，不能繃帶包紮一下就上戰場，要經由初選平台，跟國人報告，才能帶給社會新希望。「如果蔡英文總統妳贏了，妳就是蔡英文2.0，就有可能打贏總統大選，如果我贏了，我就是新氣象，有機會贏總統大選。」

賴清德今天上「蔻蔻早餐」時被主持人問到賴清德現在好像眾叛親離，陳菊也不愛他了，很多人覺得他被逐出家門，根本孤鳥一隻。對此賴清德說，感謝大家對他溫暖的說法，他可以體諒菊姐、蘇貞昌院長，他們目前所在位子不得不然，常年來他受到菊姐和蘇院長支持，這些感情不會因為初選改變，「另外我要說，民進黨總統黨內初選辦法通過前，沒人來問過我（要不要選），3月16日補選投票前也沒人來問過我要不要選總統，這些都是錯誤謠言。」

至於他曾公開表示支持蔡英文，賴清德今天則表示，「那是我在市長和行政院長任內，媒體採訪我，我公開支持本黨總統，本來就是應該的。」他這次出來參選，完全是看到民進黨局勢困頓，他在台南、彰化輔選時，有人跑過來跟他握手講悄悄話，一定都是叫他出來選總統。

賴清德也自曝，他在初選期間，與協調小組和蔡英文見面，他跟蔡英文說，以他擔任醫師的角度來看，去年九合一選舉民進黨大敗，13個執政縣市銳減到6個，立委補選只不過是止血，「我們不能把繃帶包紮一下就打算上戰場打2020總統大選，我們一定要療傷、訓練身體，就是用這道民主程序初選，用這個平台，清楚跟國人報告，過去3年我們執政到底如何，我們未來要把國家帶到什麼方向，一定要這樣才能給社會新希望，經由初選，如果蔡英文總統妳贏了，妳就是蔡英文2.0，就有可能打贏總統大選，如果我贏了，我就是新氣象，有機會贏總統大選。」

而蔡英文的回答，賴清德則表示，「他不方便講」。當天蔡英文並沒有邀請他擔任副手，但是在316立委補選前，有透過管道表達這樣的意願，不過在問的當時，他剛卸任行政院長，也覺得副總統陳建仁做得很好，而且又是天主教徒，有非常好的信仰，對民進黨來講是加分，他也對詢問的人提到，「我沒打算當副手」。

賴清德認為，經歷整個初選，對民進黨來說是好的，經過這段，民進黨氣勢又上來。站在他的立場，或是民進黨支持者的立場來說，希望盡快底定初選程序。

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