若當總統 賴清德：將推農業補貼措施增加農民收入

2019-05-05 19:25

〔記者李立法、陳彥廷／屏東報導〕前行政院長賴清德今天到農業大縣屏東舉辦簽書會時，對南部縣市許多農產品因產期重疊導致價格滑落影響農民收益的現象，有感而發，強調他來自農家，深知農民的辛苦，若有機會當選總統，他一定會推出和農產品相關的補貼措施，增加農民收入。

賴清德指出，農業關係到社會經濟、民生福祉、國土環境及資源永續發展，是國家重要基礎產業，政府若能帶動農村發展並注重農民福祉，除了照顧農民，還可以讓農村生態環境及糧食生產獲得永續經營。

賴清德說，過去幾十年來台灣農業結構產生很大變化，農民人數從1999年的77萬人減至目前的55萬人，雖然主計處統計出每個農業家庭收入有100多萬元，但實際上直接靠農業收入的部份僅2、30萬元，過於偏低。

賴清德指出，台灣農產品常發生產銷失衡問題，例如鳳梨、芒果及芭樂等水果，在屏東、台南、彰化等縣市都有生產，因為產期重疊導致產銷嚴重失調，價格崩跌，令農民欲哭無淚，雖然現在政府推出農民保險及老農年金，但照顧農民的政策仍不完整，他若有機會當上總統，一定會推動和農產品相關的補貼措施，增加農業從事人口的收入。

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