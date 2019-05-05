主打「老母津貼」 國會政黨聯盟前進市場獻花

2019-05-05 17:10

〔記者盧賢秀／基隆報導〕國會政黨聯盟（簡稱國會黨）近日在全台各地豎立看板，強調「人民有權過好日子」，今天（5日）母親節前夕，發動義工，在全台灣超過100個市場口向各地媽媽，獻上感恩的心意和祝福的鮮花，並宣傳國會黨主打的「老母津貼」政策。基隆市議員楊石城和志工，也在基隆安樂、信義和七堵市場發送康仍馨。

國會政黨聯盟指出，老媽媽將一生青春獻給兒女和家庭，默默維持台灣的人口動力，在計算其貢獻或GDP時卻被忽略，低估了媽媽們對於國家經濟成長的貢獻，而生育津貼跟養育津貼大部分都是花在小孩跟家庭身上，發放老母津貼是擴大社會正義、天經地義。

至於錢從哪裡來？國會黨認為：政府要爭氣！統整超徵稅收及中央銀行財政盈餘等，再將政府不當的支出如蚊子館的費用節省下來，就可以發放老母津貼。

今天國會黨的全台愛媽媽活動，相當熱烈，有一對65歲、70歲老夫婦說，年輕人就應該出來辦這種比較溫馨的活動。

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