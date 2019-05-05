母親節前夕 台南後壁16名媽媽歡喜受獎

2019-05-05 15:55

［記者劉婉君／台南報導］母親節前夕，台南市後壁區公所今天表揚14位模範媽媽、1位慈馨媽媽、1位自強媽媽，感謝媽媽們為家庭、子女無怨無悔地犧牲奉獻。媽媽們在家人的陪伴下歡喜受獎，現場氣氛相當溫馨。

42歲的連文琪獲得自強媽媽，她在年少時因家庭經濟並不寬裕，父親中風病倒，為了減輕父母的重擔，選擇就讀高職夜間部半工半讀，畢業後即北上工作分擔家計。婚後感情不順遂，為獨自撫養獨子，白天在電子科技公司上班，晚上則做些臨時性的工作。不料母親過度操持家計，罹患乳癌，么妹也因一些變故，將年幼的外甥女委託她照顧，經濟、生活重擔全由連文琪一肩挑起。

連文琪對孩子從不打罵，訓練長子及外甥女間互相照應及分擔家事，讓孩子們養成堅強獨立、吃苦耐勞，學業也都有不錯的成績。兒子連凱葳在校成績優異，於後壁國中畢業時，代表畢業生領取「巿長獎」，目前就讀後壁高中普通科1年級，努力讀書獲得獎學金，媽媽的辛苦，他全看在眼裡，今天陪著媽媽出席領獎，表示自己會用功讀書考上好大學，將來幫媽媽減輕負擔。

長安里的林黃明珠獲選為慈暉媽媽，辛苦教養4名子女成為公司負責人與公務人員，本身也熱心社區公共事務；慈馨媽媽徐廖栆育有3子2女，刻苦耐勞、勤儉持家，養育子女成人，也積極參與公益活動，2人將與連文琪一同代表後壁區接受台南市政府的表揚。

後壁區14位模範母親有後壁里吳彤婕、侯伯里洪廖諒盛、嘉苳里楊王木英、土溝里任張招、上茄苳里賴王彩、菁豐里李徐雲、菁寮里林黃全受、新嘉里鄭李敏、長短樹里周秀卿、竹新里莊王桂英、新東里李月娥、頂安里廖林玉花、長安里林黃明珠、福安里蘇林赺。

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