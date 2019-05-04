溫馨！百人為媽媽洗腳 佳節前夕傳達感恩的心

2019-05-04 22:48

〔記者謝武雄／桃園報導〕母親節將至，桃園區晶悅國際飯店今天舉行百人孝親沐足活動，吸引上百組親子參加，現場只見許多小朋友小心翼翼的幫媽媽洗腳、擦腳按摩，一句媽媽辛苦了，也讓活動現場顯得格外溫馨，主辦單位也提供感恩祭餐飲優惠，讓現場民眾用沐足動作表達孝心，也能請媽媽們提前享用母親節大餐。

有很多雙薪家庭，父母無法照顧小孩，大部由長輩代勞，因此沐足活動三代同堂特別多。其中，葉小姐帶著兩個小孩、媽媽來參加活動，她說，去年來不及報名就已經額滿，今年特別留意報名時間，總算如願以償。

60多歲的陳女士雖然行動不便，無法彎腰，她還用心的幫老媽媽洗腳、擦腳。她說，想起小時候媽媽無怨無悔的付出，幫媽媽洗腳當下，一句媽媽辛苦了，立刻又重回母女連心感覺。

應邀出席活動的觀光旅遊局長楊勝評說，看到現場與她年紀相仿的參加者，細心的幫忙8、60歲的母親打理雙足，母親與孩子臉上都洋溢著幸福笑容，著實讓人難以忘懷。

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