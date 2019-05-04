星戰日妙喻台海 蔡英文：絕對不當星際間的麻煩製造者

2019-05-04 21:04

〔記者蘇永耀／台北報導〕5月4日是世界星戰日（Star Wars Day），蔡英文總統今天快閃現身台北星戰日活動，蔡英文晚間在臉書幽默表示，台灣會持續與理念相近的星系合作，致力於維繫宇宙的和平穩定。我們帶來服務而不是征服，我們只當和平幸福的貢獻者，絕對不當星際間的麻煩製造者。

星際大戰系列電影風靡全球，世界各地在5月4日發起星戰慶祝活動。去年台灣星戰日活動辦在總統府，引起國內外熱烈迴響，今年活動則辦在信義區商場頂樓，仍然吸引大批粉絲打扮成「星際大戰」中的人物同歡。

蔡英文說，去年，總統府第一次接待了許多來自遙遠銀河系的朋友，今年我來台北101旁邊，與他們相聚。

蔡英文並以幽默方式比喻台海情勢說，聽說有人要「征服宇宙」，她要再次跟來自遙遠銀河系的朋友們強調，台灣會持續與理念相近的星系合作，致力於維繫宇宙的和平穩定。我們帶來服務而不是征服，我們只當和平幸福的貢獻者，絕對不當星際間的麻煩製造者。

蔡英文並引用電影經典台詞「May the Force be with you！」（ 願原力與你同在）。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/