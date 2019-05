2019-05-04 12:31

〔即時新聞/綜合報導〕今天是5月4日星際大戰日(Star Wars Day),過往曾被網友打趣像「尤達大師」的總統蔡英文,也在LINE上慶祝,還特地準備了「汪喵星戰限定圖」送給回傳「原力」兩字的網友。

總統蔡英文在LINE上表示,今天是全球星戰迷慶祝喬治‧盧卡斯創作的電影星際大戰,特別舉辦的星際大戰日,並引用了星戰名句「願原力與我們同在,不怕困難,永保希望。May the Force be with you!」讓網友相當驚喜。此外蔡英文也讓愛貓「蔡阿才」與退役導盲犬「Bella」粉墨登場,如果回傳「原力」兩字就可以獲得「喵汪星戰限定圖」。

蔡英文過往曾被網友戲稱像星戰角色「尤達大師」,總統府也曾舉辦星戰日活動,當天雖然她有活動在外,仍不忘在臉書笑稱「但是我的原力與大家同在!」

