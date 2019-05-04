主持金華演習 蔡英文：展現捍衛主權、民主、自由決心

2019-05-04 14:06

〔記者王宣晴／新北報導〕總統蔡英文今天上午8點半親臨新北市八里台北港海巡基地主持108金華演習實兵演練，此次演習動員，蔡英文致詞表示：「我們要展現捍衛主權、民主、自由的決心，強化邊境安全，守護我們的藍色國土。」同時勉勵參加演習的相關單位都是奠定國家安全的重要角色，隨後登上宜蘭鑑檢閱實兵操演。

海巡署表示，本次參演單位還有原子能委員會、衛生福利部疾病管制署、環境保護署毒物及化學物質局、內政部警政署、空中勤務總隊、國防部陸、海、空軍、憲兵、空勤總隊直升機、交通部航港局及中科院等，共動員737人、17艘艦艇及3架直升機、6架無人飛行載具、24輛各式特種車輛。

同時陳展不同於國防軍事特色的裝備，包含中科院為海巡署開發之艦用2.75公釐火箭砲塔、海巡署新成軍的旋翼型無人機、新式機動雷達車及原能會高靈敏輻射能譜量測系統、國防部化兵群99式核生化偵檢車、警政署維安特勤隊Benelli M4霰彈槍等7個機關共31項裝備。

演習地點位於八里台北港海巡基地，分為「陸域操演」及「海域操演」二階段，參考真實案例，模擬政府在面對恐怖攻擊、核化災害、海上劫持、救生救難情境等狀況，展現各部會、單位的應變能力。

蔡英文在演習開始前致詞向參與此次演習的單位致謝，並表示：「當前國際情勢變化很大，反恐國防思維面臨很大挑戰，無論是恐怖攻擊、和生化攻擊、關鍵基礎設施攻擊都是當代安全威脅新模式。」

蔡英文表示，此次演習選擇淡水河口的台北港是有特殊意義的，不僅是北部海運、國際海域吞吐量最大的港口，也是最重要的漁場、北台灣的關鍵門戶，並期許在演習中發現問題、解決問題、一起提升跨部會因應緊急狀況的能力，讓國人了解堅持國土主權寸步不讓、民主自由堅持不退的決心。

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