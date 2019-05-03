蔡英文：地基已打好 給我足夠時間蓋大樓給台灣

2019-05-03 21:12

〔記者廖淑玲／雲林報導〕總統蔡英文繼上個月到雲林參加白沙屯媽祖進香，今天再來到雲林與「鄉親面對面」，宣布肥料降價的好消息，也分享降稅有感的喜悅，期待大家相信蔡英文，給她多一點時間蓋好台灣這棟好房子。

為了更貼近民間及基層，小英總統「鄉親面對面」行程安排今天下午到虎尾雲林故事館與雲林在地毛巾產業第二代接班人、農業經理人、農機業者與雲林小英之友會的支持者座談及合影，同時還到號稱「全台最小的媽祖廟」虎尾福安宮糖廠媽參拜，隨即參拜褒忠聚保宮、台西溪頂明聖宮魁星祖廟、四湖萡仔寮普天宮。

雲林毛巾業者贈送蔡英文新研發的毛巾文創，請總統擔任代言人，農業經理人期待政府多開發通路行銷、還有學者呼籲政府重視汽電共生及綠能，蔡英文都一一詳細答覆，並強調她最喜歡到雲林來，因為不善長演講的她很會回答問題，雲林人很會「問問題」，所以她最喜歡來雲林。

蔡英文指出，她執政3年來就像蓋房子打地基，其實做很多事情，但挖地基時難免很吵、有灰塵，地基打好成效就慢慢出來，台商回流及外商投資就愈來愈多，像國際知名大公司谷歌在台灣投資用了2500個就業機會，未來還會將台灣當做亞洲最大的開發基地，展現台灣驚人的爆發力。

隨著人才及投資環境成熟，蔡英文表示，台灣已引世界最大的風電廠要投資1600億，還有彰化外海的離岸工業也有近兆元投資，另外包括老人長照到年輕就業到幼兒全都照顧到，都是政府這3年來的努力。

蔡英文更預言，台灣下半年的經濟一定好，期待望大家再給她多點時間，她一定會蓋一棟「足水」的大樓給大家住，維持主權獨立及民主自由的現狀，希望大家相信台灣、相信蔡英文是唯一的選擇。

民眾在虎尾福安宮高舉「唯一支持辣台妹、唯一支持蔡英文」的看板，讓蔡英文笑逐顏開，家住土庫的許姓男子為建議政府輔導農民轉型、又不滿非洲豬瘟未獲改善等問題，在褒忠聚保宮準備向蔡英文遞送陳情書，隨即遭現場警方隔離，未影響總統行程。

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