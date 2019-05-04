大台北關鍵防線！新型戰車、無人槍塔擬部署淡水河口

2019-05-04 11:56

〔記者黃欣柏／台北報導〕總統蔡英文今主持金華及海安演習時提到，演習選擇在淡水河口的台北港進行，其中一個原因就是因為此處是北台灣的「關鍵門戶」。事實上，國軍在淡水河口確有不少戰力部署規劃，包括中科院自主研發的近程自動化防禦武器系統（無人槍塔），以及將向美方採購的M1A2X戰車，未來都預計部署在此。

根據國防部在今年度預算案中的規劃，陸軍今年共編列7億餘元預算，向中科院採購6套近程自動化防禦武器系統，系統內包含12座雙管遙控槍塔、6座光電指揮儀及6座操控台等，預計2021年先在東引完成部署，隔年起再於淡水河口及金門、澎湖等地區實施第二階段建置。

據中科院說明，這套近程自動化防禦武器系統依據本島、外島不同作戰環境，可分為「岸置型」及「艦載型」兩種載台系統，具備影像辨識、目標追鎖等功能，可大幅提升國軍近戰防禦武器的聯合擊殺能力，有效強化防務。

另外，去年春節期間，總統蔡英文到陸軍關渡指揮部位在淡水的營區視導時，發現該部隊仍在使用老舊的M41D戰車，且兩款主力戰車CM11及M60A3TTS戰車均已服役超過20年以上，當下立刻指示國防部評估換新的必要性，去年7月我國正式向美方提出採購108輛M1A2X戰車的需求。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/