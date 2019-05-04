大台北關鍵防線！新型戰車、無人槍塔擬部署淡水河口
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總統蔡英文到台北港視察「金華暨海安十號演習」。（記者王藝菘攝）

總統蔡英文到台北港視察「金華暨海安十號演習」。（記者王藝菘攝）

2019-05-04 11:56

〔記者黃欣柏／台北報導〕總統蔡英文今主持金華及海安演習時提到，演習選擇在淡水河口的台北港進行，其中一個原因就是因為此處是北台灣的「關鍵門戶」。事實上，國軍在淡水河口確有不少戰力部署規劃，包括中科院自主研發的近程自動化防禦武器系統（無人槍塔），以及將向美方採購的M1A2X戰車，未來都預計部署在此。

根據國防部在今年度預算案中的規劃，陸軍今年共編列7億餘元預算，向中科院採購6套近程自動化防禦武器系統，系統內包含12座雙管遙控槍塔、6座光電指揮儀及6座操控台等，預計2021年先在東引完成部署，隔年起再於淡水河口及金門、澎湖等地區實施第二階段建置。

據中科院說明，這套近程自動化防禦武器系統依據本島、外島不同作戰環境，可分為「岸置型」及「艦載型」兩種載台系統，具備影像辨識、目標追鎖等功能，可大幅提升國軍近戰防禦武器的聯合擊殺能力，有效強化防務。

另外，去年春節期間，總統蔡英文到陸軍關渡指揮部位在淡水的營區視導時，發現該部隊仍在使用老舊的M41D戰車，且兩款主力戰車CM11及M60A3TTS戰車均已服役超過20年以上，當下立刻指示國防部評估換新的必要性，去年7月我國正式向美方提出採購108輛M1A2X戰車的需求。

  • 國軍規劃在淡水河口部署中科院自主研發的近程自動化防禦武器系統。（圖取自中科院網頁）

    國軍規劃在淡水河口部署中科院自主研發的近程自動化防禦武器系統。（圖取自中科院網頁）

  • 圖為美國M1A2SEPV3戰車，我國採購的則是小改款的M1A2X型戰車。（圖取自美國陸軍網站）

    圖為美國M1A2SEPV3戰車，我國採購的則是小改款的M1A2X型戰車。（圖取自美國陸軍網站）

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