「願原力與你同在」 蔡英文快閃與星戰迷同嗨

5月4日是世界星戰日 (Star Wars Day),蔡英文總統今天快閃現身台北星戰日活動。(圖擷取自總統府影音)

2019-05-04 17:20

〔記者蘇永耀/台北報導〕5月4日是世界星戰日 (Star Wars Day),蔡英文總統今天快閃現身台北星戰日活動,手舉綠色光劍與上百位星戰迷一起合影,並高喊電影經典台詞「May the Force be with you!」(願原力與你同在)。

星際大戰系列電影風靡全球,世界各地在5月4日發起星戰慶祝活動。去年台灣星戰日活動辦在總統府,引起國內外熱烈迴響,今年活動則辦在信義區ATT4 fun頂樓露天平台,吸引大批粉絲打扮成「星際大戰」中的人物同歡。

活動開始後,蔡總統以神秘嘉賓身份突然手舉綠色光劍現身, 和上百位星戰迷一起以台北101大樓為背景大合照,讓星戰迷驚呼連連。總統也和星戰迷一起大喊電影著名台詞「May the Force be with you!」(願原力與你同在)。

因雨勢過大,和不少星戰迷握手合照後,總統快閃離開現場,全程停留約5分鐘。

主辦單位說,總統去年就想主持總統府內的星戰日活動,但是因為另有公務無法參加,他很開心總統今年能在百忙中抽空前來參與活動。

由於總統行程滿檔,直到4天前才確定出席,主辦單位也有邀請前總統馬英九和台北市長柯文哲,但兩人都剛好有事無法參加。

還想看更多新聞嗎?歡迎下載自由時報APP,現在看新聞還能抽獎,共9萬個中獎機會等著你:

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法: https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/