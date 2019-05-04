「願原力與你同在」 蔡英文快閃與星戰迷同嗨

5月4日是世界星戰日 （Star Wars Day），蔡英文總統今天快閃現身台北星戰日活動。（圖擷取自總統府影音）

2019-05-04 17:20

〔記者蘇永耀／台北報導〕5月4日是世界星戰日 （Star Wars Day），蔡英文總統今天快閃現身台北星戰日活動，手舉綠色光劍與上百位星戰迷一起合影，並高喊電影經典台詞「May the Force be with you!」（願原力與你同在）。

星際大戰系列電影風靡全球，世界各地在5月4日發起星戰慶祝活動。去年台灣星戰日活動辦在總統府，引起國內外熱烈迴響，今年活動則辦在信義區ATT4 fun頂樓露天平台，吸引大批粉絲打扮成「星際大戰」中的人物同歡。

活動開始後，蔡總統以神秘嘉賓身份突然手舉綠色光劍現身， 和上百位星戰迷一起以台北101大樓為背景大合照，讓星戰迷驚呼連連。總統也和星戰迷一起大喊電影著名台詞「May the Force be with you!」（願原力與你同在）。

因雨勢過大，和不少星戰迷握手合照後，總統快閃離開現場，全程停留約5分鐘。

主辦單位說，總統去年就想主持總統府內的星戰日活動，但是因為另有公務無法參加，他很開心總統今年能在百忙中抽空前來參與活動。

由於總統行程滿檔，直到4天前才確定出席，主辦單位也有邀請前總統馬英九和台北市長柯文哲，但兩人都剛好有事無法參加。

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