學者憂：台灣若「一國兩制」 還會有《我們與惡的距離》嗎？

2019-05-04 20:46

〔記者鍾麗華／台北報導〕今天是「五四運動」100週年，台師大政研所教授、陸委會諮委范世平在臉書表示，百年前中國人爭取民主，現在只剩威權專制，而他今天也看了《我們與惡的距離》。他想，如果台灣被中國「一國兩制」了，還有這部電視劇嗎？

范世平反諷說，中國可是「和諧社會」，絕不會發生「無差別殺人」事件；即便有，這種不健康題材也不可能拍成電視劇。像應思聰這種精神病患，是社會不定時炸彈，早就關進「勞教所」了，生死不明，怎麼可能成為什麼新銳導演？何況精神病患是「負面角色」，怎能出現在央視呢？祖國電視的內容都是正面的啊。

范世平分析，在中國，殺人犯的家屬有什麼好同情的？他們被歧視是罪有應得，最好株連九族。李大芝、李功軻、林秀麗，有什麼好同情的？電視劇拍這個幹嘛？還描寫得這麼可憐？

范世平表示，王赦這種人權律師，早就關進監獄了，像王全璋等2015年「709大抓捕」的維權律師們，全都關進監獄，只因為他們為弱勢者辯護，影響執政當局的利益。宋喬安、劉昭國與廖紐世這些媒體人，不要談什麼新聞自由，媒體就是政府掌控的宣傳機器，「黨要你說什沒，你就說什麼」，否則飯碗也沒了，搞不好還會入獄。

范世平反諷，「恭喜台灣人，明年一月就快迎來『一國兩制』了」；《我們與惡的距離》將可能是統一前最後一部站在批判角度的電視劇，這部片的所有參與者，珍惜現在吧，否則未來，「顛覆國家政權罪」等著你們，搞不好還被關到新疆呢！

范世平說，台灣人拍這種揭發社會黑暗面的電視劇幹嘛？只要有飯吃，有錢賺，就好了；祖國電視都是報導光明面，都在歌頌習近平不是很好嗎？

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