五四運動100週年 中研院學者：從五四精神看出中共政權的失敗

2019-05-04 08:39

〔記者簡惠茹／台北報導〕今年是五四運動100週年，中研院近代史副研究員陳儀深從五四精神探討中共政權成敗，他指出，中共對於自由民主沒有意圖，只要一天不開放自由組黨就無法民主化，人權就沒有保障，無論從五四的精神來看，或從習近平最近對於五四運動的談話來看，中共政權當然是失敗。

陳儀深表示，1949年中共當家後壟斷五四話語權，把五四當作中共的青年節，中共紀念五四，可是避談自由民主，中共的人民民主專政這種說法，其實違背五四精神，如果按照他們的定義，人民民主專政就是共產黨專政，中共到今天為止還是不允許自由組黨，沒有存在有意義的反對黨。

中國其實也有過現代化的機會，但是都無疾而終，陳儀深說，1975年3月鄧小平公開鼓吹「實現三屆全國人大一次會議和四屆全國人大一次會議都提到的四個現代化」，不過當1978年12月魏京生在北京民主牆簽名的大字報，呼籲中國共產黨應將「民主」加入工業、農業、科學技術和國防等四個現代化，成為第五個現代化，結果1979年初魏京生和幾個朋友就被捕入獄。

陳儀深指出，習近平近日對於五四運動的談話，完全把五四精神侷限在共產黨的愛國主義，更不用說2018年3月中國人大表決通過的憲法修正案，其中即包括國家主席任期制的取消，在憲法序言中，在馬列、毛、鄧「三個代表重要思想」之外加入習思想，開歷史倒車、搞個人崇拜，對於自由民主沒有意圖也沒尊重五四精神，從這個角度來說當然是失敗的。

此外，陳儀深表示，現在的中國眾人皆知，除了新疆、香港的人權問題，近幾年中國政府對於在華的外國記者和學者的態度與以往相比顯得格外強硬，這背後是「中國領導人隨著中國國際地位提高，決定拋開顧忌，更直接地爭奪中國話語權的結果。」 一些大學教授因發表意見警示習近平執政下的反憲政逆流，例如要求中國高校不要向學生傳達「七不講」包含普世價值、新聞自由、公民社會、公民權利、黨的歷史錯誤、權貴資產階級、司法獨立，即被校方要求停課。

反觀台灣，陳儀深認為，當初國民黨在台灣實施黨禁，1986年後終於有反對黨成立，14年後，國民黨下台一鞠躬，雖然不是國民黨自願，卻是完成政治的現代化，國民黨政權下台看起來是失敗，但相對於共產黨來說，是民主機制的成功。

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