嗆習近平忽略「五四精神」 賴清德：讓台灣民主照亮中國

2019-05-04 11:46

〔記者王駿杰／新竹報導〕前行政院長賴清德今前往台灣人工智慧學校新竹分校參加第三期開學典禮，面對多家媒體提出黨內初選疑問，賴清德並未多加回應，僅解釋在臉書發表五四運動聲明，甚至嗆中國國家主席習近平忽略「五四運動精神」，台灣應成為民主的燈塔，照亮中國。

賴清德說，今年剛好是五四運動一百週年，五四時期一些重要人物包括胡適、傅斯年、傅正等人因緣巧合來到台灣，將他們的理念、主張「自由民主」深深影響台灣，與當時的專制獨裁形成對比，讓台灣逐漸走向民主。

賴清德話鋒一轉，指習近平定位的五四運動，要求年輕人跟著黨走，跟當年的五四運動精神不合，面對新未來，台灣除要珍惜民主得來不易，也要成為民主的燈塔，照亮中國，讓更多年輕人看到民主的希望，未來讓中國民眾享受自由民主生活。

賴清德今天上午到竹科參加台灣人工智慧學校新竹分校第三期開學典禮，他說，他要用具體行動支持台灣人工智慧發展，十年後人工智慧可能就是現在的excel，萬一有公司不會人工智慧，台灣可能會喪失競爭優勢。

賴清德說，工業4.0時代來勢洶洶，目前中小企業要升級，需要人工智慧工程師，個人要創業也需要人工智慧的技術，但台灣卻缺乏人工智慧人才，未來他若有機會帶領台灣，會積極推動人工智慧，帶動台灣第二次經濟奇蹟發展。

隨後，賴清德下午將在遠東巨城購物中心舉行簽書會，傍晚再出席滑板運動選手見面會。

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