5名北大學生「被消失」！戳破習近平五四虛偽談話

2019-05-04 07:15

〔記者鍾麗華／綜合報導〕今天是中國「五四運動」100週年紀念，中共總書記習近平4月30日發表「五四」講話，宣稱「要積極鼓勵青年到艱苦的一線吃苦磨練」，但29日卻傳出5名北京大學的學生「被消失」。

習近平在紀念五四運動100周年大會發表講話稱，「當青年犯了錯誤、做了錯事時要及時指出並幫助他們糾正，對一些青年思想上的一時衝動或偏激要多教育引導，能包容要包容，多給他們一點提高自我認識的時間和空間，不要過於苛責」。「要積極鼓勵青年到艱苦的一線吃苦磨練、增長才幹」

不過，就在習近平講話的前一天，5名到工廠體驗勞動的北大學生「被消失」。中國異議人士胡佳在其推特發文稱，4月28日，結隊去打工、體驗勞動的5名北大前馬克思主義學會同學邱占萱、焦柏榕、孫嘉言、李子怡、王瀚樞，29日早上9時下了夜班後全部失聯。他們當晚在廠內打工期間，一直有員警跟蹤騷擾。

胡佳指出，初步判斷他們被國保人員非法拘禁，並可能扣押至五四100周年紀念日之後。他並指，前北京市國家安全局黨委書記邱水平調任北京大學黨委書記後，以國安和國保密織的國家黑社會勢力網路，完全控制了北大；「北大已完全『1984』化」。

佳士工人聲援團1日勞動節在推特發文聲援，形容此事是「北大現實版1984」。推文指「4月30日，光鮮亮麗的（人民）大會堂裡豎滿紅旗，總書記發言：要積極鼓勵青年到艱苦的一線吃苦磨練。」一個本該「全民勞動」的節日，學校、警方和家長卻聯合把崇尚勞動的同學們給清場了；「去一線吃苦磨練」的口號，「像個泡沫一樣被戳破」。

推文並批評：「他們恐懼工學結合，心虛自己費盡心思掩蓋的矛盾被曝光，所以青年學生要走進工人，就成了敏感的事，甚至，必須不惜一切政治代價強行清場。」「他們虛偽得很，坐在光明的會堂裡，嘴上高唱勞動光榮的讚歌，卻見不得有人『竟然要把這一切付諸實踐』！」

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