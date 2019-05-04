五四運動100年 國際警覺「中國模式」

2019-05-04

〔記者鍾麗華／台北報導〕陸委會主委陳明通昨出席「五四運動一百週年」圓桌論壇致詞時表示，五四精神在中國大陸已不復存在。他並強調，迥異於百年前向外引進西方思潮，今日中共對外輸出強國強軍的「中國模式」，已引發相關國家的憂慮和警覺，對內更不斷削弱公民社會的自主性，在其光鮮亮麗的發展宣傳背後，卻有層出不窮的社會矛盾與治理問題。

箝制思想 早已悖離五四

陳明通強調，回想當年北大校長蔡元培倡導「思想自由、兼容並包」的辦學方針，如今中共將五四界定為共黨奮鬥史，中國大陸校園多元自主、自由開放的精神，已被北京當局箝制思想言論自由、控制青年「聽黨話、跟黨走」等，而受到嚴重漠視侵蝕，這個政權完全就是反民主自由思潮。

陳明通指出，當前兩岸關係處於艱鉅的十字路口。中共政權的侵略性逐漸增強，國際社會均感受到其霸權威脅。北京當局在「習五條」發布以來對台灣步步進逼，意圖消滅中華民國，已衝擊及破壞台海現狀；現在更利用台灣社會自由民主、多元開放的特性，操作經濟手段、信息控制、政軍高壓影響台灣民意，傷害我國家主權尊嚴、民主體制。

台灣民主底線 不容侵害

陳明通說，台灣的主權與民主自由的生活方式不能被侵害，這是底線、絕不退讓，這是台灣人民絕不接受「一國兩制」、不讓中共控制的原因。對於中共傷害民主體制的迫切危機，政府責無旁貸，但更重要的是，台灣民間社會的自覺與自發行動、揭發中國共產黨的惡質，才能共同守護台灣與民主價值。

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