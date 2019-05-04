柯P別含糊是否帶職參選！ 徐永明：這題遠比自經區容易答

2019-05-04 20:43

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜昨天被問到，「會不會帶職參選總統？」他只說，這些是假設性問題，現在真的無法回答；台北市長柯文哲今天出席貓空封茶祭活動時，也被問到同樣問題，他則語氣肯定地說，「當然不會，再講吧！」對此，時代力量立委徐永明呼籲柯文哲，不要含糊不清，這題遠比自經區容易答。

韓國瑜昨天在高雄市議會接受質詢時說，對於是否帶職參選，「現在真的無法回答，講多了、講少了都不對，一切都要等待國民黨中央的規畫。」

柯文哲日前在面對記者提問會帶職參選還是辭市長時曾說，「唉，最好是都不要發生，遇到再講吧」，今天再碰到同樣問題仍然強調，「當然不會，再講吧！」

對此，徐永明說，會不會帶職參選，這題遠比自經區容易，柯市長不用躲也不要含糊不清！否則屆時如果參選總統卻不辭市長，將欺騙支持者，也損及台北市民權益。另外，徐永明認為，柯文哲不用一直幫韓國瑜辯駁他沒有要參選，因為韓國瑜已表示能接受黨內初選的「被民調」安排，所以韓國瑜投入總統大選的意圖非常清楚。

徐永明指出，不管柯、韓想往上爭大位都是理所當然，但是帶職參選是最該被唾棄的，因為這就是抱持著「選不上還能當市長」的投機心態。他強調，目前已經收集專家學者意見，要透過修法來避免這種腳踏兩條船的現象。

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