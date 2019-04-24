要選總統就先辭市長！ 他奉勸韓柯：不要「夭鬼假細禮」

2019-04-24 00:23

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜23日發表5點聲明，表示「此時此刻，我無法參加現行制度的初選」，更砲轟政治權貴熱衷於密室協商。對此，時代力量立委徐永明說，韓國瑜和台北市長柯文哲都想選總統，人盡皆知，奉勸他們不要「夭鬼假細禮」，要選總統就先辭市長。

徐永明在臉書發文說，柯文哲與韓國瑜一個說「秦失其鹿，天下共逐之」，另一個說「不計個人得失榮辱，只願能夠改變台灣」，但兩人都是「夭鬼假細禮」，都只想要人家鋪好排場恭迎其大駕，還以為市長比媽祖偉大，等人扛轎就好。「而且兩人明明講話都沒含滷蛋，卻一直不把話說清楚，其實就只是想迴避政治責任」。

徐永明說，韓柯兩人真的不用躲，有心爭取大位，想為國家服務並不是壞事，高民調數字就擺在眼前，不動心起念也難。但他也強調，柯韓要選總統就要先辭市長，若想腳踏兩條船，一來對不起不能全心服務的市民，二來也對不起要爭取支持的全國人民。

他認為，韓柯離總統大位就一步之遙，應該大開大闔向人民說清楚，負起政治責任，不然馬虎眼打久了也會膩！

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