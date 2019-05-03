王浩宇辦票選「潘恒旭是真假韓粉？」 壓倒性票數是...

2019-05-03 18:10

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜昨天對假韓粉火力全開，直言假韓粉如同「小癟三、窩囊、下流、陰暗、可憐，不知道爸媽怎麼生的？」桃園市議員王浩宇對此開啟網路投票，要大家票選高雄市觀光局長潘恒旭是真韓粉還是假韓粉。

王浩宇在臉書建立投票活動，他向網友宣布自己要做「民調」，題目為「潘恆旭，是真韓粉還是假韓粉？」，王浩宇指出，韓國瑜抨擊假韓粉是小癟三、窩囊、下流，「他都用屁眼看」，因此好奇網友們認為，究竟現任高雄市觀光局長潘恒旭「是假韓粉還是真韓粉？」

此投票活動為期7天，至本月2日晚間7點33分至9日晚間7點33分止，截至3日傍晚5點55分發稿時，共有1427名網友參與投票，當中有21%網友認為潘恒旭是「真韓粉」，高達79%的網友覺得他是「假韓粉」，有網友提供意見指出「要問韓市長的屁眼就知道真或假了」、「聽說韓宇宙征服宇宙後，憨恆旭，是分配到火星王喔」、「它就是韓草包的～～屁眼」。

王浩宇臉書全文

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