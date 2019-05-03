愛與包容呢？「王浩宇畜生臭嘴」收 韓粉這封信被砲轟

2019-05-03 21:48

〔即時新聞／綜合報導〕桃園市議員王浩宇今（3）日在臉書刊登韓粉寄發的明信片，收件人寫著「王浩宇畜生臭嘴」，信件內容開宗明義寫道：「X你娘」，王對此表示，「韓國瑜市長，這就是你所謂的愛與包容嗎？」

王浩宇公布韓粉寄送的明信片，收件地址是「桃園市議會」，收件人為「王浩宇畜生臭嘴」，寄件人署名「看不下去的人」，信件內容顯示：「X你娘，你的競選補助也是人民的納稅錢，蔡屎領2億多，你為何不講，管到高雄，神經病，輪不到你管，很多人看到你在政論節目，都轉台，想賺出席費。」

信件中還提到，「柯北市只東門市場都無法改建，到處作秀，市政不做，你為何變啞巴，眼睛瞎了，閉上你的臭嘴，不要臉，要選立委，用別人來曝光，X你娘，不要臉。」王浩宇對此回覆：「謝謝，已經收到了，韓國瑜市長，這就是你所謂的愛與包容嗎？」

不少網友支持王浩宇，譴責韓粉的不理智行為，留言提到「水準真低的韓粉」、「謝謝幫忙吸納台灣負能量」、「種信還可以寄，台灣的郵局真的很猛，還有這種字就不要出來丟人現眼了」、「郵戳追一追，應該可以賺一點錢」、「字也太醜了吧！畫符唷」。

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