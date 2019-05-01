補眠比較實在！韓國瑜去世新演說 台下同學「睡一片」

2019-05-01 20:47

〔即時新聞／綜合報導〕台北市私立世新大學今（1）日找來高雄市長韓國瑜演說，妻子李佳芬也陪同到場，但台下的學生卻被媒體捕捉到「睡一片」的景象，畫面曝光引發網友笑說：「補眠比較實在」。

從「世新大學 Shih Hsin University」臉書粉絲專頁直播影片可見，韓國瑜簡報中將自己的人生分為18歲至24歲、24歲至28歲、28歲至31歲、32歲至35歲、35歲至44歲、44歲至55歲等6個階段，分別講述自己個階段的人生經歷，一直到現在當上高雄市長的整個過程。

根據《今日新聞網》報導，韓國瑜在1個小時左右演講當中，令台下的學生們「睡了不少」，睡夢中的學生聽見韓國瑜「要做結論了」才紛紛「甦醒」，韓國瑜被媒體詢問關於學生的此番反應，他認為大部分的學生們都還算專心，但「少部分……很正常。」

有網友想起韓國瑜今年1月15日在高雄非洲豬瘟防疫演習上，也是戴著墨鏡在台下睡著，「市長都會如此，怎麼能怪學生？」，更有網友提到，「補眠比聽唬爛魚演講實在」、「沒有在聽他講話是對的，這些學生讓人覺得不錯」、「可能同學們早上有吃褪黑激素吧」。

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