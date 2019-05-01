不分區局長？潘恒旭：桃園的鄉親不要再投王浩宇了

2019-05-01 18:04

〔即時新聞／綜合報導〕桃園市議員王浩宇經常在政論節目、臉書上公開指正高雄市長韓國瑜的言行舉止，近期內頻頻質疑韓國瑜被控收到4千萬競選經費捐款，高雄市觀光局長潘恒旭對此深感不滿，要桃園市民「不要再投王浩宇了」，被各界笑「不分區局長。」

綜合媒體報導，王浩宇透過Line傳訊息給潘恒旭，內容提到韓國瑜競選團隊從國民黨主席吳敦義那裡，總共拿了4千萬元，應該要「厚道點」，不料潘立刻封鎖王浩宇的Line，還在臉書上嗆王是「不分區議員」，在接受媒體訪問時甚至表明，「桃園的鄉親不要再投王浩宇了」，讓王感到有趣，將新聞畫面轉PO在臉書上。

不少網友認為潘恒旭「怕的竟然是桃園市議員」，紛紛留言指出「這觀光局長就是個笑話」、「桃園的鄉親，支持王浩宇，讚」、「投不投給王浩宇是管你屁事」、「你這高雄的觀光局長，不把市政做好，你他媽的嘴什麼！」、「幹！愛河水快去喝一喝，不要出來靠北！」、「高雄市政府害怕王浩宇了」。

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