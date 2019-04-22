西子灣唯一公廁又小又髒被點名 潘恒旭：會儘速處置

2019-04-22 16:47

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議員曾麗燕指出，有台北遊客留言西子灣廁所又小又髒，雖然被點名廁所並非高市府所有，卻是西子灣停車場附近唯一廁所，要嘛不要上、上了就一輩子記住慘狀，建議市府自行增建觀光廁所；高市觀光局長潘恒旭指出，會與環保局儘速妥善處置，他還說，陳菊執政12年也沒發現這個情況？！

國民黨高市議員曾麗燕引述台北遊客留言，指出今年83歲的媽媽是高雄鳳山人，他今年二二八年連假期間，特別帶著媽媽跟家人到高雄旅遊，在西子灣停車場附近要上廁所時，卻發現廁所又小又髒。

此外，遊客曾打電話給高市觀光局，想探詢崗山之眼是否有身心障礙設施，結果電話都沒人接，可能是假期吧？

遊客感慨指出希望韓市長力拚觀光之餘，相關單位也應加把勁，直言高雄觀光還有加強空間。

曾麗燕指出，經過了解，西子灣停車場附近的廁所並非市府所有，是中山大學校友會蓋的，但停車場周遭只有這個公廁，要嘛不要上、要嘛上了一輩子記住慘狀，怎麼現在才發現這種情況，建議市府乾脆找個地方，蓋一間觀光廁所，維護觀光品質。

潘恒旭說，市長韓國瑜早在2月已經指示，觀光局與環保局也持續規劃、一定會做適當處置，對於西子灣停車場只有一處公廁？潘恒旭卻說陳菊12年也沒發現這問題，曾麗燕則猜測，可能那時候人還不多？

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