韓國瑜呼籲抓出假韓粉 李正皓：先抓潘恒旭！

2019-04-25 10:19

〔即時新聞／綜合報導〕韓國瑜昨晚在臉書發文表示，有許多「以韓粉之名、行韓黑之實」的「假韓粉」，呼籲大家一同加入抓「假韓粉」的行列中。然而國民黨草協聯盟發起人李正皓稍早在臉書直言：「我公開檢舉頭號假韓粉潘恒旭。」

李正皓在臉書表示，他舉雙手雙腳贊成韓國瑜發起的抓假韓粉行動，因此他也要公開檢舉頭號假韓粉「潘恒旭」。李正皓坦言，他實在是受夠潘恒旭履履在媒體放砲、為韓樹立敵人的作風了，像是昨天韓國瑜才在臉書呼籲愛與包容，潘恆旭隨後就在媒體上怒嗆郭台銘沒義氣、參選沒事先跟韓國瑜報備等事。

李正皓也列舉潘恒旭先前的種種行徑，包括他怒嗆網友「四年後罷免我呀！」或回罵女網友「看到妳也吐了」等事，都突顯潘恒旭的處事方式與韓國瑜的價值觀有巨大落差。李正皓強調：「好的幕僚是幫老闆趨吉避凶，但回顧潘恒旭的種種作為，不要說趨吉避凶了，根本就是在幫韓國瑜『趨凶避吉』。好幾次失言後甚至還需要韓國瑜市長出來幫他擦屁股，這樣能不讓人懷疑潘恒旭是假韓粉嗎？」

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