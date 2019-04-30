議員line「韓要感謝吳恩情」 潘恒旭嗆「吵死了」封鎖

2019-04-30 09:50

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市政府觀光局長潘恒旭昨晚間於臉書PO文，怒指一名「不分區議員」一直跳針傳Line給他，氣得他直接封鎖，引發網友議論是誰。有媒體詢問潘，潘提供對話截圖指是桃園市議員王浩宇，並再三強調「吵死了」。

潘恒旭昨晚間於臉書PO文，指一名不分區議員一直跳針傳Line給他，「真的很煩，我就封鎖他了」。該文發出後引發許多網友討論，究竟這名「不分區議員」是誰？其中有不少都人留言猜說，被封鎖的不分區議員是不是王浩宇，也有人猜說是蔣月惠，甚至有人笑稱「一定是狂問你韓冰的賴帳號」。

據《ETtoday》報導，潘恒旭在被問到是誰時，直接出示對話截圖，在截圖中王浩宇先是在下午9點47分傳訊息問潘，「你們有沒有拿吳主席的錢自己知道啦！厚道點」，1分鐘後又再傳「人家有恩不能這樣，還是要感謝人家幫忙。」，潘為此怒回「你在發什麼瘋」，王隨後又回說「吳主席很幫忙韓市長」，潘則再度回「你在發什麼瘋」，底下則是王浩宇已被封鎖的字樣。針對為何要封鎖王浩宇，潘則是再三強調吵死了、很吵等。

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