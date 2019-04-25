潘恒旭化身信差 迎瓊瑤給高雄的一封情書

2019-04-25 19:02

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄4月「瓊瑤月」，高市府觀光局邀請瓊瑤擔任愛情總顧問，觀光局長潘恒旭今天下午化身信差，迎接瓊瑤給高雄的一封情書，情書稱讚高雄市長韓國瑜「禿子月亮，天地無雙」。

81歲的瓊瑤於4月22日抵達高雄後，陸續品嘗瓊瑤宴、入住瓊瑤房、賞高雄西灣落日等，她將這份感動，寫成一封送給高雄的情書。

今天下午，瓊瑤搭乘愛之船抵達愛河畔，在愛河的LOVE地標旁，迴盪著瓊瑤寫的經典歌曲，讓人的思緒回到她的經典小說《煙雨濛濛》、《幾度夕陽紅》等。

河岸上，高雄市觀光局長潘恒旭化身信差，他接過瓊瑤寫給高雄的情書，並傳遞給貢多拉船的船夫，隨後緩緩駛出，將情書送給高雄這座熱情動人的城市。

瓊瑤表示，搭乘愛之船，讓她感覺愛河代表高雄愛情產業鏈的深厚實力，這幾天，她感受到高雄是一個從溫婉到雄偉，從浪漫到霸氣兼具，風情萬種的城市，於是將這些心情寫成給高雄的情書，相信高雄一定會成為國際知名的浪漫之都。

瓊瑤給高雄的一封情書，全文如下： 悄悄的，我來了 發現別後的你，變了模樣 高歌豪放，雄鎮南方 面向世界，擁抱海洋 人進的來，貨出的去 禿子月亮，天地無雙 那愛河的婉轉浪漫 西子灣的落日夕陽 衛武營的草原湖泊 佛光山的壯觀道場 澄清湖的九曲倒影 龍湖塔的金碧輝煌 還有那 晚上高樓大廈的燈海 還有那 六合夜市的各種飄香 悄悄的，我來了 踏遍似曾相識的地方 找尋我們依偎的迴廊 漸漸的，我醉了 留戀在你起飛的懷抱裡 和你一起像火焰般綻放

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