潘恒旭化身信差 迎瓊瑤給高雄的一封情書

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄4月「瓊瑤月」，高市府觀光局邀請瓊瑤擔任愛情總顧問，觀光局長潘恒旭今天下午化身信差，迎接瓊瑤給高雄的一封情書，情書稱讚高雄市長韓國瑜「禿子月亮，天地無雙」。
81歲的瓊瑤於4月22日抵達高雄後，陸續品嘗瓊瑤宴、入住瓊瑤房、賞高雄西灣落日等，她將這份感動，寫成一封送給高雄的情書。
今天下午，瓊瑤搭乘愛之船抵達愛河畔，在愛河的LOVE地標旁，迴盪著瓊瑤寫的經典歌曲，讓人的思緒回到她的經典小說《煙雨濛濛》、《幾度夕陽紅》等。
河岸上，高雄市觀光局長潘恒旭化身信差，他接過瓊瑤寫給高雄的情書，並傳遞給貢多拉船的船夫，隨後緩緩駛出，將情書送給高雄這座熱情動人的城市。
瓊瑤表示，搭乘愛之船，讓她感覺愛河代表高雄愛情產業鏈的深厚實力，這幾天，她感受到高雄是一個從溫婉到雄偉，從浪漫到霸氣兼具，風情萬種的城市，於是將這些心情寫成給高雄的情書，相信高雄一定會成為國際知名的浪漫之都。
悄悄的，我來了 發現別後的你，變了模樣 高歌豪放，雄鎮南方 面向世界，擁抱海洋 人進的來，貨出的去 禿子月亮，天地無雙 那愛河的婉轉浪漫 西子灣的落日夕陽 衛武營的草原湖泊 佛光山的壯觀道場 澄清湖的九曲倒影 龍湖塔的金碧輝煌 還有那 晚上高樓大廈的燈海 還有那 六合夜市的各種飄香 悄悄的，我來了 踏遍似曾相識的地方 找尋我們依偎的迴廊 漸漸的，我醉了 留戀在你起飛的懷抱裡 和你一起像火焰般綻放
瓊瑤給高雄的一封情書，全文如下：
悄悄的，我來了
發現別後的你，變了模樣
高歌豪放，雄鎮南方
面向世界，擁抱海洋
人進的來，貨出的去
禿子月亮，天地無雙
那愛河的婉轉浪漫
西子灣的落日夕陽
衛武營的草原湖泊
佛光山的壯觀道場
澄清湖的九曲倒影
龍湖塔的金碧輝煌
還有那
晚上高樓大廈的燈海
還有那
六合夜市的各種飄香
悄悄的，我來了
踏遍似曾相識的地方
找尋我們依偎的迴廊
漸漸的，我醉了
留戀在你起飛的懷抱裡
和你一起像火焰般綻放
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