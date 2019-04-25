韓國瑜「夭鬼假謝意」 徐世榮：高雄人，你不生氣嗎？

2019-04-25 10:25

〔即時新聞／綜合報導〕針對是否投入2020總統大選，高雄市長韓國瑜23日表示無法參加現行的國民黨初選，政大教授徐世榮今在臉書指出，韓不僅「夭鬼假謝意」兼「吃碗內看碗外」，從他心中只有「真韓粉或假韓粉」的發言，也可看出韓心中只有網路聲量的是否消退，而不是高雄市民與市政，徐世榮質疑，韓上任至今都還是在努力維持選舉的狂熱與高潮，停留在選舉模式而非市政模式，直言「高雄人，你不生氣嗎？台灣人，你不討厭嗎？」

針對是否投入2020總統大選，韓國瑜23日發表五點聲明，表示此時此刻，無法參加現行制度的初選。昨（24）日韓國瑜又在臉書表示，最近因為2020的膠著，網路上假韓粉起到了分化藍營團結合作的功用，並稱「真韓粉想幫我們交朋友，假韓粉想幫我們樹敵人」。

針對韓的一系列發言，政治大學地政學系教授徐世榮今在臉書發文質疑，從韓前日的發文可看出，韓擔心的只是網路聲量的是否消退，而不是高雄市民與市政，徐並指韓「當選4個多月來，行政院會竟然是一次也未參加」，雖然擔任市長「他及他的團隊的首要職務是努力維持選舉的狂熱與高潮，而不是高雄市政」，心中所想及所作所為，至今仍然是屬於選舉模式，徐也直言，韓「沒有翻轉高雄，他想要的只是翻轉他自己！」

徐世榮也指出，「高雄人，對於這種只是想來沾醬油、然後就腳底抹油的落跑政客，你不生氣嗎？你不覺得受辱受騙嗎？」、「對於這種言行不一的人，台灣人，你難道不討厭嗎？」

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