民進黨中常會爆衝突 卓榮泰致歉：深刻檢討

2019-05-02 15:25

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨中常會昨天針對是否處理總統初選時程，引爆包括總統府秘書長陳菊等中常委砲轟黨中央，民進黨主席卓榮泰今於臉書表示，在重要關鍵時刻，需要大家冷靜情緒、理智對話，但在他主持的會中竟出現狀況，有愧職責，一定深刻檢討。

卓榮泰表示，他昨天未能適時掌握會中討論發言的情緒，讓媒體高度關切，必須向全體常委、黨務同仁及國人表達歉意。

他表示，在此黨重要關鍵時刻，需要大家冷靜情緒、理智對話，他一直在拜託支持者要做到的事，卻在自己主持的會中竟出現狀況，有愧職責，一定深刻檢討。

卓榮泰指出，他相信會中各種討論，出發點都是在維護黨最大利益，目的都是在團結勝選，只是論述與方式會有不同；他很感謝常會能接受最終建議讓協調續行、讓機制流程不變。

卓榮泰引述立委管碧玲會中感性說「難忘316當晚……」，在艱難中守住了價值與勝利，現在還是需要這種能力。卓榮泰表示，此刻從他開始，全體黨公職領導幹部，掏空過去這段時間主觀的立場，再次思考台灣的需要、人民的期待、黨的未來以及承諾，再來做正確的決定。

民進黨秘書長羅文嘉今天也在臉書發文，自述有一個人從田野來、把種米賣的錢給鄉村弱勢孩子辦英文班、打擊樂班；有一間鄉村小書店，免費提供大家來看書、換書，這樣已經9年了，所以，「把他當跟你們一樣的政治人物看，會是錯的。你動用許多力量打擊他，也是沒有用的。他可以溝通協調，但也會堅持應該有的理念」。

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