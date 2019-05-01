民進黨總統初選時程 待5/22中執會才定案

2019-05-01 16:52

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨中常會今討論總統提名初選選務工作日程第二次調整案，但包括政見會、民調等日程仍未定案。中常會決議，總統初選五人協調小組至5月22日應繼續進行協調，並由五人協調小組時程按報告案內容，再與雙方參選人協調。意即，確切總統初選日程，以及政見會、民調執行細節，都要待5月22日召開中執會才會確認。

民進黨中央黨部擬定總統初選時程草案，提報中常會討論。然而草案原為討論案，後改列「報告案」，因此未做准否決定。報告案內容為，5月22日總統初選協調截止，5月24日至26日舉辦政見發表會，5月27日至5月31日執行總統初選民調，6月5日中執會公告總統提名人名單。

民進黨秘書長羅文嘉會後轉述今中常會4項決議。第一、依據4月10日中執會決議，總統初選五人協調小組至5月22日應繼續進行協調。第二、5月22日立委初選公告後，進行2020第十五屆總統提名政見會及民調程序。時程按報告案內容再與雙方參選人進行協調。

第三、政見會及民調應進行之各項事務性協調請組織部、新聞部、民調中心於5月22日前按所需時間提前開始協調完成。第四、以上相關時程，5月22日中執會通過後實施。

羅文嘉轉述中常會決議時也發表談話。他表示，他今年1月中答應民進黨主席卓榮泰來到黨部工作時曾說過，他不是為了蔡英文或卓榮泰而來，「我現在要多加一個，我也不是為了賴清德而來」，他是為了讓孩子們在未來日子裡，還能繼續呼吸自由的空氣。

羅文嘉說，在3月18日民進黨開始總統初選登記至今，中央黨部同仁很認真，卓榮泰也很認真工作，卓的身體不是很好、壓力很大。他感受到中央黨部上下對黨的付出和焦慮，各地基層和朋友也會問「民進黨之後怎麼辦、初選怎麼辦」，他作為秘書長，黨應該解決社會疑惑和解除這個焦慮。

由於今中常會過程氣氛火爆，羅文嘉說，「很多人說重話，我也說了很多重話」，但他認為有不同意見沒有關係，最後有共識出來就好，民主本來就要互相協調妥協，黨務事務大家有不同意見很正常。（17:37更新）

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