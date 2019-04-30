民進黨總統初選時間表大致底定 賴清德：相信卓榮泰會妥善處理

2019-04-30 12:25

〔記者楊心慧／台北報導〕總統蔡英文及前行政院長賴清德競爭民進黨2020總統提名，總統蔡英文及前行政院長賴清德競爭民進黨2020總統提名，中常會明（5月1日）預計拍板總統初選日程。賴清德受訪表示，相信民進黨主席卓榮泰會妥善處理，上次中執會延期，同時做一些規定，希望按照上次中執會方式處理。

本報獨家報導，中央黨部已研擬日程方案，將提報中常會討論，規劃5月22日協調期截止，5月27日起至5月31日的5天內，完成總統初選民調作業，6月5日中執會公告總統初選候選人提名名單。因最終拍板日程須經中常會討論通過才底定，屆時兩陣營可能再有一番攻防。

賴清德被問到明天中常會，是否會擔心提案時程生變？他表示，相信民進黨主席卓榮泰會妥善處理，上次中執會延期，同時做一些規定，希望按照上次中執會方式處理。

至於對6月5日公告人選的看法？賴清德說，上次中執會延長選舉期程，已做一些約定，希望後續行政流程，能根據上次中執會的約定進行，否則台灣人民會對民進黨民主理念的堅持產生疑問。

媒體詢問，賴清德對5月27日起至5月31日的5天內，完成總統初選民調作業是否同意？賴則說，不知道黨擬時間表，「但他們也不用告訴我，因為他們就是照黨的規定行事，明天就會討論了，希望照上次中執會約定走。」

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