民進黨中常會火爆 常委批羅文嘉「黨部改成秘書長制了嗎？」

2019-05-01 19:03

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羅文嘉：不為蔡英文、卓榮泰、賴清德而來

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨中常會今討論總統提名初選選務工作日程第二次調整案，雖然中央黨部提報包括政見會、民調等日程草案於中常會討論，但最後仍未敲定初選日程。據悉，會中有中常委對黨中央表達不滿，批民進黨秘書長羅文嘉在日程確定前就拋出5月底完成民調，及時程草案未與雙方參選人溝通就提前由媒體披露等，痛罵羅文嘉「黨部改成秘書長制了嗎？」就連身兼總統初選五人協調小組的總統府秘書長陳菊都語重心長說，黨中央不只是黨務機器，應該要有戰略高度。

民進黨中常會今討論總統提名初選選務工作日程第二次調整案，但政見會、民調時間等日程今仍未定案。中常會今決議，總統初選五人協調小組至5月22日應繼續進行協調，並由五人協調小組時程按報告案內容，再與雙方參選人協調。確切初選日程及政見會、民調細節，要待5月22日召開中執會才確定。

然而會中有中常委質疑，4月10日中執會僅共識在5月22日之後進行總統初選民調，並未決議一定在5月1日中常會決定日程，並不滿日程還沒決定，羅文嘉卻對外表達應在5月底前完成民調，黨部草擬的初選日程也事先被媒體披露等。中常委陳明文會中甚至激動站起來痛罵羅文嘉。

身兼五人協調小組成員的總統府秘書長陳菊會中會中語重心長表示，黨中央不只是黨務機器，應該要有戰略高度，要從贏的角度思考，如果沒有戰略、只有戰術，這樣是不行的。

陳菊也指，今天常會討論、通過前，黨中央就提前把相關時程草案曝光，對中常會不尊重，讓中常會很難運作，也對民進黨有傷害。黨內有不同聲音，這很正常，但黨中央要思考怎樣讓民進黨贏，怎樣保護台灣，因為很多基層支持者都很焦慮，擔心這次是台灣最後一次的選舉。

有英系中常委批評，難道中央黨部已經改成秘書長制，都由羅文嘉說得算？羅文嘉激動解釋，但遭中常委批「為何要對中常委大小聲？」氣氛相當火爆，黨主席卓榮泰則跳出來緩頰。

另有新系中常委建議，日程應與雙方當事人總統蔡英文及前行政院長賴清德溝通後再決定；可在5月22日後，將時程連同政見會、民調執行細節，一併在中執會通過。僅有中常委陳勝宏表達應儘快通過黨部提出的時程草案。

由於中常會氣氛火爆，在多名中常委建議下，中央黨部提出的日程「討論案」改為「報告案」，並中場休息，由組織部整理文字，最後做出日程轉由雙方當事人及中執會裁決，522中執會再通過日程等相關作業的決議。

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