25公里曾文南化水庫聯通管工程 黃偉哲：與水利署溝通

2019-05-02 13:49

〔記者蔡文居／台南報導〕列為前瞻建設的曾文、南化水庫聯通管線工程，計畫沿台三線埋設。市議員周奕齊今天在市政總質詢中，反映地方心聲，要求改延溪畔施作，以免地方陷入交通黑暗期。市長黃偉哲則表示，若走曾文溪路線需要通過環評，水利署擔心聯通管延宕，他會代表市府與水利署溝通。

周奕齊表示，水利署不顧地方反對，堅持在台三線埋設曾文到南化聯通管道，該工程全長25公里，主要是提供水資源的供給，地方並不是反對該項工程，而是對水利署的施工路線有意見。

他表示，每逢芒果季、過年或螢火季節時期，當地的交通塞得非常嚴重，若讓埋管工程施作下去，未來當地的交通實在不敢想像，希望能將埋管的線路轉移到曾文溪旁的原路線，並藉此將鄰近所有的觀光景點連結成線，否則按水利署的規劃，施工期長達6年，不僅將讓楠西、玉井及南化3區陷入交通黑暗期，也嚴重影響地方發展。

黃偉哲表示，國家重大建設固然要做，但是整個方向，還是要跟居民取得這個最大程度的共識比較重要。之前3次說明會、2次公聽會當中，許多民眾表達不同的意見；另外水利署提到，如果走原來的路線，徵收的土地會變多，到時候面臨民眾居住正義的問題。

黃偉哲強調，這需要多溝通，他也願意代表台南市、代表市民來跟水利署做溝通。

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