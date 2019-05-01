穎艾達利要求研議設原民專責機關 黃偉哲：我認同

2019-05-01 11:39

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議員穎艾達利（Ingay Tali）今天進行政總質詢，質疑目前六都中，只有台南市尚未設置一級原住民主管機關，當年台北設置原民會時，原住民人口只有6000多人，但目前台南有8000多人，迄未設置，要求市府應儘速設立原住民專責單位，並提出設立時程計畫。

市長黃偉哲表示，穎艾達利的質詢，「我認同！」不過，如擴編後員額的增加，必須自籌財源，如果今年或明年設立原住民專責機構，可能得從市府其他單位來調用。

穎艾達利表示，一級原住民專責機關是所有台南原住民議題的基礎，沒有真正的專責機關，就沒有足夠的人員編制，更沒有經費預算。「原住民族基本法」規定，直轄市政府應設原住民族專責單位，因此六都中的其他五都都設有原住民專責機關，專責處理原住民教育文化、醫療衛生、社會福利、工程建設、經濟發展等各項業務。

他表示，台南市自從2010年升格為直轄市以來，一直未設一級原住民專責機關，只有「民族事務委員會」下的「原住民族科」，使得台南市原住民事務的組織人力與預算規模多年受限，原住民族市民的權益也深受影響。

他說，以台北於1996年成立的原民會為例，當時原住民人口數僅有6348人，而台南市原住民人口3月底的資料是8005人。根據法律規定與實際需求，台南市政府都應研議一級原住民專責機關設立。

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