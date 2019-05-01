議員促南關線高鐵專區建醫院 黃偉哲提奇美和市醫模式

2019-05-01 15:02

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議員吳禹寰今天總質詢時，關心偏鄉「無醫里」議題，並促市府在南關線高鐵專區籌建綜合醫院。市長黃偉哲表示，這個區位如果要設大型綜合醫院要分兩個方式，第一個是鼓勵民間興建，第二採台南市立醫院模式。

黃偉哲表示，舉例來說，像奇美醫院在柳營設分院，或許奇美醫院或是成大醫院可以在南關線，或是在接近歸仁、關廟的地方，市府找一塊地提供出來讓大型教學醫院設分院。第二個可能是由市府自己籌措財源，像現在台南兩所市立醫院都是BOT或是OT的方式，這部分是不是比照這樣的模式進行，市府也可以考量。

至於，議員吳禹寰關心偏區醫療缺乏的「無醫里」問題。黃偉哲則表示，自己父親是醫生，也因行醫當選過好人好事代表。有關偏鄉「無醫里」民眾無法就醫問題，他有切身感受，也請衛生局研議，看是加強行動醫療服務，或是載送民眾至診所就醫，檢方便民眾就醫。

衛生局說明，為照顧偏遠地區民眾健康，並推行綜合性公共衛生工作，辦理偏遠地區巡迴醫療服務計畫，施行區域共計13區31里，以彌補當地醫療提供不足之困境，增加醫療服務的可近性及提昇醫療服務品質，以確保當地民眾的就醫權益。

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