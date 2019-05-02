獨家》2020大選總統候選人座車 國安局選中這一款！

2019-05-02 08:03

〔記者羅添斌／台北報導〕2020大選各政黨總統提名人之爭還在持續拼戰，國安局提供給各組總統候選人的座車車款則是搶先定案，在各家車廠的競爭當中，由福斯汽車T6型7人座、總裁型頂級商務車款勝出！

總統大選競爭激烈，國安局目前是以6組候選人為規劃，進行各項維安前期作業，預計在今年11月中旬舉行大選維安編組結訓典禮，新款的候選人座車屆時也將公開亮相。

國安局特勤中心在各組候選人於中選會完成正式登記後，將立即提供各組正副總統候選人特勤維安保護，並提供候選人座車、隨行幕僚車及警備隨扈車等各型車輛服務，其中，7人座的候選人座車以及9人座隨行幕僚／警備車的公開招標案，已經完成決標。

根據最新決標結果，7人座廂型車的採購案，在3家廠商競爭當中，是由「標鎰股份有限公司」得標，決標金額為1704萬元，採購數量為6輛，平均單輛（包含加裝配備）價格為284萬元。

至於採購數樣為6輛的9人座廂型車，也是由「標鎰股份有限公司」得標，決標金額為1080萬元，平均單輛價格為180萬元。

汽車業界人士指出，得標的「標鎰股份有限公司」就是「太古標鎰」，此次得標的車款，是福斯汽車T6型7人座廂型車，為Caravelle系列商務車的總裁型車款，由於是提供給各組候選人座車使用，還必須由原廠加裝各項必要的通訊及安全設備，價格會比市售價格高出一些。

業界人士說，9人座的部分，選用的也是福斯T6型商務廂型車，外觀與7人座的總統候選人座車相同，可達到候選人車隊維安目的。

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