總統候選人座車決定了！ 國安局挑選原因曝光…

2016總統大選候選人座車是Land Rover車廠的Discovery車款。（記者羅添斌攝）

2019-05-02 09:31

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獨家》2020大選總統候選人座車 國安局選中這一款！

〔記者羅添斌／台北報導〕國安局敲定福斯汽車T6頂級七人座廂型車，做為2020大選總統候選人的座車，熟悉大選維安的退休官員今天說，從2012年、2016年到2020年大選，前後三代使用的候選人座車，車型車款雖然都不相同，但均以追求「安全、舒適」為目標，同時會因應時代的需要而調整內裝配備。

他說，2012年大選期間，國安局提供給各組候選人的座車，是豐田汽車的 Previa，到了2016年提供的則是Land Rover車廠的Discovery車款，此次則是選中福斯汽車T6頂級七人座廂型車。

這位退休官員指出，無論是哪種車型車款，都是以「安全、舒適」為目標，由於經常要在座車上討論各項事宜，加上近年來社群小編及貼身攝影人員等幕僚都要隨行，因此座車內部空間可因應需要而調整，也會加裝相關的安全及通訊設備，便利候選人指揮聯繫使用。

此外，在前兩次總統大選期間出現過的活動式防彈帷幕掃街宣傳車，這次也會視需要投入部署， 退休官員說，活動式防彈帷幕掃街宣傳車雖然使用多年，但車況保持的很好，防彈帷幕有其使用年限，只要更換防彈帷幕後即可使用，不會影響維安作業規劃。

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