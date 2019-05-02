Kolas Yotaka主張取消中樞祭拜鄭成功 台南鄭氏宗親抗議

2019-05-02 00:01

〔記者劉婉君／台南報導〕行政院發言人Kolas Yotaka日前在臉書發文「拒絕殖民史觀，取消中樞祭拜鄭成功。」引發台南鄭成功祖廟管理人鄭昭明不滿，發信向行政院長蘇貞昌表達鄭氏宗親嚴正的抗議，要求撤換行政院發言人。

內政部長徐國勇上個月29日在台南市鄭成功中樞祭典擔任主祭官，是相隔2年後，再度有內政部長參與。

但Kolas Yotaka在貼文中說，國民政府來到台灣之後，由「中樞」浩浩蕩蕩祭拜的對象有「黃帝」、「成吉思汗」、「鄭成功」等，年年參拜，她個人認為，就讓這些人物成為民間自然的文化、信仰、宗親活動吧！無須再動用中央政府的資源，讓歷史人物被黨國意識綁架。就讓民間與地方政府自由發揮、相互包容、我們彼此尊重即可，畢竟台灣已經是多民族的國家，擁有多文化，絕非只有「中華民族」，我們也不是「炎黃子孫」。

她並在文中指出，在原住民族眼中，鄭成功有如台灣版的「哥倫布」：燒殺擄掠、侵奪土地、強迫殖民。文末同時也強調在休假日發文，代表個人的意見，並非代表中樞發言。

鄭昭明指出，鄭成功在358年前驅逐佔據台灣38年的荷蘭人，收復台灣，鄭氏三代經營才有今天台灣發展的基礎，認為Kolas Yotaka的言論歪曲事實，侮辱鄭成功且挑撥民族情感造成對立，要求撤換並公開道歉。

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