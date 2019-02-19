擁核者下戰帖 Kolas反擊：核廢料放哪裡？

2019-02-19 15:12

〔記者李欣芳／台北報導〕清華大學原子科學院院長、以核養綠公投發起人之一的李敏，日前向行政院下戰帖，要求讓「擁核者勇敢地」說明核廢料處置相關議題，行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）今天下午表示，歡迎討論。但下戰帖之前，是否可勇敢回答這個問題：「核廢料要放在哪裡？」她說，擁核者說核廢料有解，但還是沒有人回答「核廢料要放在哪裡？」

李敏曾指出，行政院發言人作為擁有公權力的人，有責任安排一個公開場合，讓「擁核者勇敢地」說明核廢料處置相關議題，但等不到發言人回應。

中華民國核能學會給行政院的公文指出，請政院安排場地與時間，由核能學會的放射性廢棄物管理學術委員會、核燃料及再循環利用委員會向政院及社會說明核廢料處置技術發展現況，提供政院及發言人正確資訊。

Kolas下午受訪表示，行政院歡迎各式各樣的討論，這樣的討論很健康，要讓很多資訊讓人民充分了解，而不是偏頗某一方，而不管各種專家如何提出處理核廢料的知識、技術或手段，但依然必須回答，不管是深度掩埋，或者回收再利用，或者二者並行，依然必須面對要在哪些進行深度掩埋，或雙軌並進。

Kolas並在臉書指出，擁核者說核廢料有解：「目前使用核能國家對於用過核燃料的處置政策有3種選擇，一是視為廢棄物直接深層地質掩埋，如瑞典、美國等國；二是再處理如法國、日本、瑞士；三為兩者並行如德國、西班牙。很多國家政策選擇保留彈性， 期待日後有更好的再處理技術。」云云。 但還是沒有人回答「核廢料要放在哪裡？」

她說，請問，在颱風地震頻仍的台灣，不論是「深層地質掩埋」、「再處理」、或「兩者並行」都應該放在哪裡？

Kolas表示，「深層地質掩埋」是要埋在核電廠所在的新北，屏東（核三廠所在地）？或要埋在一度被點名的花蓮？台東？宜蘭？金門？澎湖？馬祖？擁核的核廢料專家請回答。

另外，她說，千萬不要再說蘭嶼島上自然環境的輻射值低於台北所以不嚴重，這很傷蘭嶼人。歡迎先來蘭嶼long stay30年，再做結論。

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