他是「鄭氏宗親」！徐國勇：鄭成功拒與中國統一值得紀念

2019-04-29 21:27

〔記者陳鈺馥／台北報導〕內政部長徐國勇今日上午出席鄭成功中樞祭典擔任主祭，遭外界質疑是為了選舉，更打破前2年內政部長不再擔任主祭官的變革。據透露，徐國勇本身就是「鄭氏宗親」，鄭成功第8世孫鄭子香後裔「鄭達智」就是徐國勇外甥，鄭的母親則是徐國勇的堂姊；徐國勇今日強調，鄭成功拒絕與中國統一，非常值得紀念。

據了解，徐國勇與鄭成功後代子孫很有淵源，鄭達智現為屏東科大熱帶農業暨國際合作系教授，他的祖先是鄭成功，他的母親是徐國勇堂姊，鄭看徐國勇要叫一聲「阿舅」，母親姓徐與徐國勇的親大哥非常熟識。

知情人士透露，昨晚徐國勇就先南下台南與鄭氏宗親見面，與遠房親戚鄭達仁、鄭達智、鄭達娟一起出席延平郡王晚宴，今日上午也以內政部長身分擔任主祭官，以行動力挺鄭氏宗親祭拜鄭成功。

「鄭成功是拒絕與中國統一的！」徐國勇今日向本報強調，鄭成功是成功的國際貿易人士，鄭的母親是日本人、父親是鄭芝龍，中國清朝向鄭成功招降，鄭成功當時悍然拒絕，絕對不跟中國進行統一，更趕走荷蘭人收復台灣。

徐國勇提及，鄭成功建設台灣，促進台灣與日本、東南亞之間的貿易，讓台灣真正成為一個海洋國家，台灣話有一句話「南北貨」，指的就是鄭氏王朝南北往來流通的貨物，從海洋角度思考，就可了解鄭成功的重要性。

徐國勇談及，鄭芝龍和鄭成功海上貿易讓中國政府收不到稅，所以被當局貶成海盜、逆賊，但鄭成功不僅有雄才武略，還是非常優秀的國際貿易家，他懂得與各國交流，他的部屬很多是泉州人，泉州人在南亞很多從事貿易，大航海時代的台灣貿易興盛，不像當時的中國朝廷還實施海禁。

徐國勇表示，中國封建社會有「株連九族」制度，九族是指以自己為中心上下四代、左右旁系四代，到第五代的玄孫就不會被牽連殺頭，鄭成功開台是1661年左右，距今已經4百多年，討論鄭成功來台有無殺人，要大家不要拜鄭成功實在沒有必要。

「轉型正義要去處理現在還存在的！」徐國勇強調，關公、趙雲和很多王爺被當成神明祭拜，這已成為歷史、文化、宗教一部份，還有許多受難者及家屬都還活著，他們的需求，這才是轉型正義要迫切處理。

徐國勇表示，國民黨的不當黨產尚未歸還，婦聯會拒將不當黨產歸還國家，這個都是現在進行式，此時此刻仍在發生，像台北市議員王世堅的祖父、外公兩人都是政治受難者，家屬還不知道加害者是誰。

徐國勇認為，鄭成功拒絕與中國統一，更沒有被中國利誘投降，不僅開始台灣歷史重要一頁，現在延平郡王祠的宗教文化，對觀光、國際交流都有重要意義，鄭也是海洋國家的代表之一，紀念鄭成功是有意義的。

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