韓國瑜瑪麗亞說挨轟 Kolas：我以前就被同學叫瑪麗亞

2019-03-08 16:10

〔記者李欣芳／台北報導〕高雄市長韓國瑜日前提到是否引進菲律賓白領時，脫口「這恐怕對高雄人心理衝擊大，因為瑪麗亞怎麼變老師了？」，涉及失言的談話引發爭議，行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）今天透露說，今天是國際婦女節，以前她就被同學叫過瑪麗亞，因為皮膚黝黑，南島長相，再加上的確有很多菲律賓朋友，也常跟自己的族人在一起，有人愛拿她們這群長得很像菲律賓人的人開玩笑。Kolas說：「今天是個好日子，適合拒絕性別歧視、拒絕種族歧視」。

Kolas今天在臉書以「今天國際婦女節，拒絕歧視瑪麗亞」透露此事，引發矚目。她指出，當1980-90年代當台灣開放外籍勞工、家庭雇傭，許多都是從菲律賓受過大學教育的男女孩，想來台灣賺錢回去養家。他的父母多次邀請同一個工廠裡菲律賓的朋友來家裡作客，南島的語言相近、文化相近，他跟Tagalog族的女孩們一起看電影，感動流淚，玩在一起。

Kolas說：「她們不是每個人都叫Maria，她們有自己的名字，是活生生的人，她們是跟你們的女兒一樣，是帶著夢想，想在國外讀書、打拼、奮鬥的勇敢女人」。

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