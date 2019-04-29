鄭成功開台358週年祭典 內政部長徐國勇主祭

2019-04-29 11:20

［記者劉婉君／台南報導］紀念鄭成功開台358週年，台南市今天上午在延平郡王祠舉辦中樞祭典，已2年未出席的內政部長，今年再度擔任主祭官。

台南市每年由官方舉辦鄭成功祭典，1963年起，行政院並核定由內政部長代表中樞主祭，2017年4月，中央政府則表示為了展現台灣主體性及多元文化，決定不再派內政部長代表出席，過去2年均由台南市長擔任主祭。

今天的鄭成功祭典由內政部長徐國勇擔任主祭官，台南市長黃偉哲與內政部政務次長陳宗彥等人擔任陪祭官，依古禮進行祭祀。日本平戶日本台灣親善訪問團、馬來西亞檳城開山王成功廟、中國福建省廈門市延平郡王祠、台南市鄭氏宗親會、世界鄭氏宗親會、中華民國奉祀開台聖王鄭成功聯合會等，均有代表出席參與。

徐國勇表示，參加祭典是為了向鄭成功開台對台灣的建設表達紀念和感謝。至於明年內政部長是否仍會參加祭典？他說，每個部會時間上允許的話，應該是會來，要看以後部長的時間。

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