麻豆柚花飄香 徐國勇證婚妙語如珠引滿場笑聲

2019-03-10 12:45

〔記者王涵平／台南報導〕麻豆柚花季登場，內政部長徐國勇致詞時妙語如珠，以生子為國安問題，推薦暖暖、大肚山等蜜月景點，祝福一對新人回到學甲早生貴子，子女學問都甲等，賓客聽得笑聲不斷，柚園飄香、幸福氣氛洋溢。

每年三月柚花開，麻豆區農會舉辦麻豆柚花季活動，今日在文旦園主廖添登的「好廖果園」舉行「柚園婚禮佑圓滿」；新郎官蔡宗融來自高雄，目前任職學甲鎮公所，因一句「我願意」主動熱心幫忙採收柚子，來到麻豆認識任職麻豆區農會的新娘子謝曉晴，決定柚花開時舉辦婚禮。

徐國勇與台南市長黃偉哲等各界人士與會觀禮祝福，徐國勇表示，本來是受邀到麻豆推廣文旦產業，來聞一下從未聞過的柚花香，很高興意外參與新人的證婚，永生難忘，將寄無線充電器給一對新人當禮物。

今天將安排去年柚花季後立刻搶先報名的新北市板橋區一百位貴賓「柚園漫遊拾花趣」，輪流拜訪三個特色柚園，包括園主林建良的「花香音樂會」，以及園主莊世忠的「花影拓印袋」、園主陳俊華的「花間拍立得」。

傍晚回到好廖園區參加「紛紛花落柚饗宴」，撿拾柚花做成柚花皂帶回家，享用麻豆區農會精心準備的柚香饗宴，柚香蟹絲玉子燒、安平蝦餅柚果玉米塔、柚子和風醬沙拉等特色料理。

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