貨車司機「不一樣」的婚禮！6輛拖車頭迎娶新娘

2019-03-10 10:59

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣30歲貨車司機李冠儒去年在苗栗市大將軍社區大門前的馬路旁，擺著10個花圈，向女友梁韻晴求婚成功，李冠儒今天由老闆贊助6輛拖車頭當迎娶車隊，浩浩蕩蕩前往女方家迎娶，給新娘不一樣的婚禮。

30歲貨車司機李冠儒，3年多前網購鞋子約面交，對賣家梁韻晴一見鍾情，接著又買了好多東西，藉由網購展開追求，梁韻晴起初認為李冠儒「不是自己的菜」，但後來，交往過程逐漸發現李冠儒是個會為愛改變的人，相處愉快。

去年2月20日李冠儒在女友居住的大將軍社區大門口馬路旁，擺了10個花圈，還拉了一條大紅布條，寫著「梁韻晴請嫁給我」的字眼求婚，梁韻晴被男友的真誠及用心感動，欣然點頭，答應牽手走向紅毯。

李、梁兩人今天舉辦婚禮，李冠儒獲老闆贊助及同事的熱情幫忙，一早開著6輛拖車頭，每輛造價400多萬元，價值約2500萬元的迎娶車隊前往女方家迎娶，每輛拖車頭貼滿喜字，顯得喜氣洋洋。

家住苗栗縣三灣鄉的李冠儒說，因本身是貨車司機，之前韻晴有空也跟著他跑車，四處遊山玩水，所以來點「不一樣」的婚禮；新娘梁韻晴對拖車迎娶也直說「很特別，會一輩子記得」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/