謝龍介找通路商簽約賣麻豆文旦 聽到紅色訂單變臉

2019-03-08 17:42

〔記者楊金城／台南報導〕台南市第二選區立委補選今續演麻豆文旦大戰，國民黨候選人謝龍介下午真的找來通路商和麻豆柚農在麻豆代天府向五府千歲下跪見證，簽約下訂單購買50個貨櫃、70萬台斤的麻豆文旦要銷往中國，當場付50萬訂金。

謝龍介說，有人抨擊他幫麻豆柚農打通路是假的，但這是真的，能幫農民代言行銷農產覺得光榮，幫柚農打通路、顧肚子，沒有中間商，價格好，生活才不會艱苦。

對對手質疑謝龍介找「紅色訂單」，他略顯動怒說，那要叫農民回頭不要賣農產品？為了農產行銷，如果還在分訂單是什麼顏色？那就放馬過來。

在謝龍介引薦下，一起與通路商群鵬國際貿易董事長吳錦玫、公司代表蔣成龍和麻豆第三果樹產銷班長王明杞、柚農班員郭新聰向五王下跪，宣誓下訂單購買50個貨櫃麻豆文旦，須樹齡廿年、甜度10度的文旦，如正常出貨，將追加購買50個貨櫃，如未交貨，通路商會肚子痛兩週，柚農如未出貨正宗麻豆文旦，魚目混珠的柚農都要肚子痛兩週。

謝龍介說，通路打好，多找通路商，柚農有計畫性生產，未來五年都有生意做，不必擔心滯銷。

蔣成龍未公布和柚農簽約價，指出未來收購價是大盤商價的基礎再加一成，王明杞說，往年盤商價格視文旦規格和品質在每台斤10多元到60多元，柚農重視的是有穩定通路。

民進黨候選人郭國文今也說要幫柚農外銷10萬台斤麻豆文旦，無黨籍候選人陳筱諭說她從小就幫祖父賣文旦，柚農大多是自產自銷，麻豆文旦沒有滯銷問題，批評謝龍介和郭國文兩位「阿北」為了選舉才來賣文旦，如此可能破壞麻豆文旦行情和價值，抨擊兩人炒作選舉騙選票。

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