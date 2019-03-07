立委補選電視政見發表 謝龍介：煎魚要常翻面否則會燒焦

2019-03-07 10:15

［記者劉婉君／台南報導］台南市第2選舉區立委補選今天上午舉行電視政見發表會，國民黨籍的謝龍介重申，未來立委任期剩下10個月，他若當選，只要8個月沒有交出成績，就會辭職且不再參選。他以煎魚為例，煎魚要經常翻面，否則就會燒焦，呼籲選民3月16日支持他，改變第2選舉區。

今天的電視政見發表會，原由台南市選委會代為抽籤的無黨籍楊筱如第1順位發表，因楊筱如未出席，由抽中第2順位的謝龍介率先上台。

謝龍介表示，他參加不是原選區的立委補選，是因為不捨很多農民向他陳情，看到高雄在改變，期盼台南也能改變，希望他出來補選給農漁民一條生路，所以他同意接受徵召。台南市立委第2選舉區20多年來都是同一個政黨，煎魚如果2、3分鐘不翻面就會燒焦，政黨20多年都沒換，一定要翻，讓謝龍介做看看，下一屆立委再9個月後就重選了，只要給他8個月的時間，如果他交不出成績，會即時辭職且不再參選。

他說，他知道兩岸問題怎麼克服，有人扭曲說他爭取到的訂單是紅色訂單，但他煎魚對方也煎魚，他在賣水果對方也在賣水果，選民要用選票換回尊嚴，「你是最後的裁判者」。

謝龍介指出，台南這個家交給這個政黨，為何要用意識形態來主政、來鬥爭，為了流派內部先鬥爭還不夠，再從外鬥爭，有沒有把人民的心聲放在心裡？如果大家可以拚經濟、顧肚子挺基層，大家就不用這那麼辛苦，市府調漲房屋稅漲120%，把人民當提款機在施政，這樣的政黨應用選票讓他們反省，不要再用流派的利益來鬥爭，人民看不下去，3月16日一定出來投票才能改變。

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