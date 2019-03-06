男子躲宣傳車失足 謝龍介：希望這是一場意外

2019-03-06 15:09

〔記者王捷／台南報導〕謝龍介的宣傳車今天一早發現吳男躺在裡面，已經失去意識，但是身上攜帶一張「我恨謝龍介」，並且身上還有一把水果刀，警方調查，吳男疑似是想躲進宣傳車內，但疑似跌倒撞上車上的鐵椅，稍早傳出吳男不滿妻子幫謝龍介輔選產生口角，但謝龍介澄清，吳妻已經很久沒有來，他希望這是一場意外，但如果真的這麼恨，就針對他就好。

對於吳男暈倒在宣傳車內，謝龍介今天下午公開說明，服務處的輔選志工只有補貼油錢，他對吳男的妻子不熟，但吳男的妻子自從議員選舉後就沒有到服務處，且來助選的時間也不常，因此不太可能因為輔選影響家庭，他希望吳男能早日康復。

另外，對於吳男攜帶「恨」字紙條、帶水果刀一事，謝龍介認為，吳男可能對他不是很友善，台灣的民主很可貴，在選舉期間發生這件事，如果真的恨他，就針對他就好，不要傷害到無辜的人，來幫助他輔選的志工都很辛苦，希望吳男如果康復後要好好跟檢警說明。

吳男目前昏迷指數三，謝龍介說，警方告知他這是一場意外，他也希望這是意外，外界不要有太多聯想。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/