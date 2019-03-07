「我恨謝龍介」男帶刀重傷躺宣傳車

2019-03-07

夫妻疑為輔選謝龍介鬧翻

〔記者王捷、邱灝唐、萬于甄、楊金城／台南報導〕一名吳姓男子昨凌晨帶著一把水果刀，還有一張「我恨謝龍介」的紙條，爬進台南市國民黨籍立委補選候選人謝龍介的宣傳車上，昨早被發現頭部凹陷、昏迷倒臥車內，送醫後昏迷指數三，急救後送加護病房觀察；警方調閱監視器研判，吳男不滿妻子替國民黨籍的謝龍介輔選，爬進謝龍介的宣傳車時，可能不慎失足摔跌，頭部撞到加裝的鐵椅重傷昏迷。

警方調查，60歲吳男與妻子因為經濟因素，以及妻子曾當謝龍介志工一事，前天晚間起口角，當時吳男嫌妻子做家庭代工速度太慢，影響收入，還嗆：「都沒有時間賺錢了，還去幫國民黨選舉，國民黨當選也不能幫家裡發大財」，妻子則回敬丈夫，說他失業10多年沒工作，吳男氣得一度鬧自殺，不肯回房入睡。

摔進車5小時才被發現 仍昏迷

吳妻告訴警方，她擔心丈夫情緒不穩定，陪在客廳，但迷糊之間睡著，醒來發覺丈夫不在家，後來才得知他帶著水果刀離家。

謝龍介：對吳妻印象不深

警方指出，吳男是在昨天凌晨2時許，爬進謝龍介的宣傳車，攜帶水果刀和紙條的目的不明，但他從車子後方想爬進高約190公分的小鐵門時，似乎一時失去重心，跌進宣傳車內，撞到宣傳車內加裝的鐵椅。吳跌進宣傳車後，沒有其他人靠近，初步排除第三人犯案可能。直到昨日上午近7點，謝龍介的司機打算開宣傳車，才發現吳男倒在車內，立刻報案。

謝龍介表示，自己對吳妻印象不深，吳妻自從市議員選舉後就甚少在服務處出現，且近日來助選的時間也不長，不太可能會因輔選而影響家庭；至於吳男帶著「恨」字條及水果刀出現，謝龍介說，如果真的恨他，就針對他就好，不要傷害到無辜的人。

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