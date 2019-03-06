夫妻失和鬧自殺 6旬男失足摔昏謝龍介車中

2019-03-06 13:16

〔記者王捷／台南報導〕60歲的吳男目前沒有工作，與妻子為經濟問題在5日晚間起了口角，吳男揚言鬧自殺，鬧脾氣不肯與妻子同房，妻子擔心他安危陪吳男在客廳，沒想到一睡醒吳男就不在旁邊，原來吳男帶著水果刀疑似打算躲在謝龍介的宣傳車內，可能是失足跌倒撞到宣傳車內的鐵椅，起初有傳出妻子為了幫謝龍介輔選，引起家庭失和，不過，警方證實，吳的妻子自從議員選舉後，就再也沒有到謝龍介的服務處當志工。

今天一早，謝龍介的司機打算開宣傳車時，發現吳男倒在宣傳車內，因此立刻報案，警方獲報後不敢大意，刑大、鑑識中心都到場，擔心在敏感時間出差錯，後來警方報請檢察官指揮，分析監視器畫面，發現吳男爬進宣傳車時，有跌倒的動作，所以才初步研判可能是一場意外。

同時，警方也發現，自從吳男爬進車子裡後，再也沒有發現任何人靠近，直到早上司機來開車，初步排除了他人行兇的可能。檢察官也親自到警分局訊問吳男的妻子，得知兩人在前一晚就有了口角，吳男疑似趁著妻子熟睡後帶著水果刀離家。

起初有傳出妻子是為了輔選，導致夫妻失和，不過警方了解，吳妻自從謝龍介當選議員後就沒有去服務處當志工，吳男精神狀況不穩，在今年2月多就有離家鬧自殺的紀錄，這次與妻子是為了經濟狀況口角，由於吳男沒有工作，靠妻子在外打工。

吳男對妻子的打工狀況有意見，吵完以後吳男揚言要自殺，不肯跟妻子回房間睡覺，妻子吳男又鬧自殺，陪在吳男身邊，直迷迷糊糊間睡著，沒想到醒來吳男卻倒在宣傳車內，警方將往意外方向偵辦，至於為何要攜帶水果刀與寫下「恨謝龍介」的紙條，目前警方還在調查。

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